Bauhaus Türkiye, 'online' hizmet verecek
Bauhaus Türkiye, koronavirüs önlemleri çerçevesinde, bir süre sadece internet üzerinden satış yapacağını duyurdu.
21.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:54
Bauhaus Türkiye, koronavirüs önlemleri çerçevesinde, bir süre sadece internet üzerinden satış yapacağını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com