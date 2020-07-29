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Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı

Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz'in 2019/2020 sezonunda forma giydiği Bandırmaspor ve Tuzlaspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi. 29 yaşındaki oyuncu, Bandırmaspor'da 9, Tuzlaspor'da ise 7 gol atarak şampiyonlukların kilit ismi oldu.

29.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:55

2019 yılının kış transfer döneminde Bandırmaspor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Fethiyespor maçı ise Batuhan'ın dönüm noktası olmuştu. Taraftarlar, 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Bandırmaspor'un ikinci golünü kaydeden ve takımını küme düşmekten kurtaran Batuhan Karadeniz'i de maç sonunda bağrına basmıştı.

Bandırma'da büyük bir sempati kazanan Batuhan, yeni sezona da çok iddialı girmiş ve gollerini art arda sıralamaya başlamıştı. Bandırma'da çıktığı 14 maçta ligde 9, kupada ise 1 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, devre arası sürpriz bir şekilde ayrılık kararı ve İstanbul ekibi Tuzlaspor'un yolunu tutmuştu.

Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı

TAKIMINI AYAKTA TUTTU

Bandırma taraftarı, en önemli rakiplerinden olan Tuzlaspor'a gitmesi nedeniyle Batuhan'a tepki gösterirken, 29 yaşındaki oyuncu yeni takımına çabuk uyum sağladı. 8 maçta 5 gol atan Batuhan, takımını ayakta tutan isim olarak dikkat çekti.

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen ligi Bandırmaspor, 60 puanla şampiyon, Tuzlaspor ise 4. sırada tamamladı. Sezona Bandırmaspor'da başlayan başarılı isim, play-offlarda Tuzlaspor'u da şampiyon yapmaya niyetlendi ve amacına ulaştı. Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0, Ankara Demirspor'u ise 2-0 mağlup ederken goller Batuhan Karadeniz'den geldi. Finalde ise rakip, ligin en iyi takımlarından olan, İnegölspor ve Sancaktepe'yi eleyen Manisa FK oldu.

Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı

Nefesleri kesen maçta ayakta kalan Tuzlaspor, güçlü rakibini penaltılarda 5-4 mağlup etti ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükseldi.

7 GOLLE ŞAMPİYONLUKTA KİLİT ROL OYNADI

Sezona Bandırmaspor'da başlayan, devre arası Tuzlaspor'a imza atan Batuhan'ın forma giydiği iki takımda 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı. 29 yaşındaki oyuncu, Bandırmaspor'da 9, Tuzlaspor'da ise 7 gol atarak şampiyonlukların kilit ismi olarak ön plana çıktı.

Futbol basamaklarını çok hızlı çıkan Batuhan Karadeniz, kısa süren Beşiktaş macerasının ardından Eskişehirspor, Trabzonspor , Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor formaları giydi. Henüz 29 yaşında olan ve film gibi kariyeri olan Batuhan'ın yeni sezonda futbol hayatını hangi takımda sürdüreceği ise şimdiden merak konusu.

(Fanatik)

Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
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