Batuhan Karadeniz'den "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Batuhan Karadeniz'den "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok

Haberler.com - Haberler | Spor

Bu sezon Trabzon Hekimoğlu formasıyla 30 gol atmayı başaran Batuhan Karadeniz, sosyal medyada yer alan "Galatasaray için boş kağıdı imzalamaya hazırım" ifadesini kullandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Böyle bir açıklamasının olmadığını söyleyen Karadeniz, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sosyal medya günlerdir Batuhan Karadeniz'in Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberlerle çalkalanıyor. Karadeniz'in "Galatasaray için boş kağıdı imzalamaya hazırım" ifadesini kullandığına dair çok sayıda haber gündeme gelirken, golcü futbolcu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMAM YOKTUR"

Bu sezon Hekimoğlu Trabzonspor ile çıktığı 30 gol atıp 8 asist üreten Batuhan Karadeniz şu ifadeleri kullandı;

"Sosyal medyada çokça paylaşılan konuya açıklık getirmek adına bu yazıyı yazma gereği duydum. Böyle bir açıklamam yoktur. Haber gerçeği yansıtmamaktadır."

Batuhan Karadeniz'den 'Galatasaray için boş kağıdı imzalarım' dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok

İşte Batuhan Karadeniz'in yalanladığı ve sosyal medyada yer alan o iddia;

Batuhan Karadeniz'den 'Galatasaray için boş kağıdı imzalarım' dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok
Batuhan Karadeniz'den 'Galatasaray için boş kağıdı imzalarım' dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok
Galatasaray'da altıncı başkan adayı Yiğit Şardan oldu! Listesinde Abdurrahim Albayrak da yer alıyor
Galatasaray'da altıncı başkan adayı Yiğit Şardan oldu! Listesinde Abdurrahim Albayrak da yer alıyor
G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı
G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Şentop Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Deniz Çakır Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batuhan Karadeniz'den "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 11:41:07. #1.16#

title