Batuhan Karadeniz'den "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok

Bu sezon Trabzon Hekimoğlu formasıyla 30 gol atmayı başaran Batuhan Karadeniz, sosyal medyada yer alan "Galatasaray için boş kağıdı imzalamaya hazırım" ifadesini kullandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Böyle bir açıklamasının olmadığını söyleyen Karadeniz, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.