Batuhan Karadeniz bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da 18 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı
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Batuhan Karadeniz bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da 18 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı

24.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:16
Batuhan Karadeniz bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da 18 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon forması giyen Batuhan Karadeniz, performansıyla dikkat çekiyor. Gol yollarındaki yeteneğine rağmen Beşiktaş ve Trabzonspor'da gösterdiği kötü performansla tutunamayan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'da küllerinden doğdu. 24 resmi maçta 18 gol ve 3 asistlik performansıyla lige damga vurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon forması giyen Batuhan Karadeniz, bu sezon gösterdiği performansla alkış alıyor. Bu sezon ligde ve kupada toplam 24 resmi maça çıkan golcü futbolcu, 18 gol ve 3 asistlik bir oyun sergiledi.

2. KEZ HAT-TRİCK YAPTI

Son olarak ligde oynanan Şanlıurfaspor karşılaşmasında 3 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2. kez hat-trick yaptı. Batuhan Karadeniz, ilk hat-trick'ini Ziraat Türkiye Kupası Dördüncü Tur mücadelesinde Kayserispor'a karşı oynadığı maçta yapmıştı.

"SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Geçtiğimiz günlerde Radyospor'a konuşan Batuhan Karadeniz, "Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Hoca'dır. Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Onunla tekrar çalışmak isterim. Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Futbolcuya özgüven verir. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi" ifadelerini kullanmıştı.

Batuhan Karadeniz bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da 18 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı
Haber Yorumları (1)
SAMİ: Ne çok hayranı var bu adamın basında anlamış değilim
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