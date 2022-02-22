Batuhan Hınçal: "Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batuhan Hınçal: "Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Batuhan Hınçal:

Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, İHA'ya yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, İHA'ya yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, son haftalarda elde edilen sonuçların ardından ayrılık kararının alındığını belirtti.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 42 puan toplayan Eyüp temsilcisi, 6. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Batuhan Hınçal: Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık

İhlas Haber Ajansı - Spor

İhlas Haber Ajansı, Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title