Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

Misli.com 2 Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren kaleci Batuhan Ahmet Şen, kulübü Galatasaray'a geri döndü.

Misli.com 2 Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren kaleci Batuhan Ahmet Şen, kulübü Galatasaray'a geri döndü.

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesini uzattığı 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Ahmet Şen'i, Hekimoğlu Trabzon FK'ya bedelsiz olarak kiralanmıştı. Trabzon temsilcisiyle kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu, kulübü Galatasaray'a geri döndü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı