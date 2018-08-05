Battalgazi'de Yol Açma Çalışması

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal ile Kırkgöz caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol çalışmasını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alacakapı Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal ile Kırkgöz Caddelerini birbirine bağlayacak yeni bir bağlantı yolu çalımaları sürüyor.

Yeni yol açma çalışmalarını inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, yaptığı açıklamada, ilçenin trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bağlantı yolu açma çalışmalarına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezine giriş ve çıkışlarda hakikaten seyir eden araçlar büyük problemler yaşıyordu. Yıllardır yolun yapılması gündeme geliyor, fakat her zaman bir engel çıkıyordu. Netice itibariyle belediyemiz buralardaki gerekli şuyulandırma ve kamulaştırma çalışmalarını yaptı. Ağaç bedellerini de ödeyerek, 30 metre genişliğinde bir çevreyolu planladı. Şu an da çevreyolu çalışmasına başlandı."

Yol açma çalışmasını bir ayda bitirmeyi hedeflediklerine işaret eden Gürkan, daha sonra asfalt çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.