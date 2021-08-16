Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
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Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım

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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin, yarın İstanbul'da olması bekleniyor. 27 yaşındaki golcü, yakın arkadaşı N'Koudou üstünden taraftarlara mesaj gönderdi. Yeniden doğmak istediğini söyleyen Batshuayi, "Bu taraftar inanılmaz. 1.5 milyon mesaj attılar. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş bana iyi gelecek dedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Belçikalı yıldızın işlemleri bugün tamamlanacak ve Çarşamba günü İstanbul'da olacak. Haberde Chelsea'nin son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdığı ve futbolcuyu 3 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiraladığı belirtildi. Batshuayi'nin Gaziantep FK maçında kadroda olması bekleniyor.

Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Marsilya'da birlikte forma giydiği Georges-Kevin N'Koudou ile Rizespor maçından sonra görüşen Batshuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi.

Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. 1.5 milyon mesajı görmek beni çok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmak güzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum" dedi.

Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
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