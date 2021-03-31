Batman Petrolspor: 0-0
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Batman Petrolspor: 0-0

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Batman Petrolspor: 0-0

STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Mehmet Vargün (xx), Mustafa Çevik (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - İlyas (xx) (Dk. 84 Anıl), Cenk (xxx), Metin (xxx), Ferdi (xx) (Dk. 63 Özgür xx), Caner (x) (Dk. 69 Arif x), Mustafa Aşan (xx), Mustafa Değirmenci (x), Doğukan (xx), Namık Barış (x) (Dk.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Mehmet Vargün (xx), Mustafa Çevik (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - İlyas (xx) (Dk. 84 Anıl), Cenk (xxx), Metin (xxx), Ferdi (xx) (Dk. 63 Özgür xx), Caner (x) (Dk. 69 Arif x), Mustafa Aşan (xx), Mustafa Değirmenci (x), Doğukan (xx), Namık Barış (x) (Dk. 46 Harun xx), Hakan Kuş (x)BATMAN PETROLSPOR: Cihan (xx) - İbrahim Yakup (xx), Erdi (xxx), Okan (xxx), Hüseyin (xx) (Dk. 79 Rıfat Can xx), Emre Aydın (x) (Dk. 56 Aydın Aslan xx), Emre Kars (xx), Abdulsamet (xx), Özgen (x), Umut (xx), Nezir (x) (Dk. 90+1 Furkan)SARI KARTLAR: Nezir, Emre Kars, Aydın Aslan (Batman Petrol) - Mustafa Aşan (Karşıyaka)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattını yakalamaya çalışan Karşıyaka, evinde Batman Petrolspor'la berabere kaldı: 0-0. Ligde Somaspor'a 4-1 yenildikten sonra geçen haftayı bay takım olarak geçen Kaf-Kaf, bu skorla son 5 maça 37 puanla Play-Off hattının 5 puan gerisinde sekizinci sırada girip umutlarını azalttı.Karşıyaka'da Teknik Direktör İbrahim Cezayir, uzun süredir sakat olan takımın önemli isimleri Anıl ve Özgür iyileşmesine rağmen kadroda değişiklik yapmadı. İlk 11'de deplasmanda 4-1 kaybedilen son Somaspor maçından farklı olarak yalnız cezalı Fatih'in yerine cezası biten Mustafa Aşan'ı oynatan Cezayir, defansın sağında tercihini yine İlyas ile solunda henüz profesyonel olmayan genç Ferdi'den yana kullandı.37'nci dakikada Karşıyaka'nın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazandığı serbest vuruşta Cenk'in şutu barajdan döndü.41'inci dakikada ev sahibinde Mustafa Değirmenci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Hakan Kuş kafayı çaktı, top yandan auta çıktı.İlk yarı golsüz bitti.51'inci dakikada Doğukan'ın ceza sahasından sert şutu yandan auta gitti.90+1'inci dakikada Karşıyakalı Mustafa Değirmenci'nin sol kanattan kullandığı korneri kale önünde önce Özgür, sonra Arif kafayla ıskaladı.Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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