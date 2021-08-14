Batman'da saç ekim merkezi, bölgenin parlayan yıldızı oldu
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Batman'da saç ekim merkezi, bölgenin parlayan yıldızı oldu

Batman'da saç ekim merkezi, bölgenin parlayan yıldızı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye son zamanlarda sağlık turizminde estetik ve saç ekimi gibi konularda dünyanın cazibe merkezi haline geldi.

Türkiye son zamanlarda sağlık turizminde estetik ve saç ekimi gibi konularda dünyanın cazibe merkezi haline geldi. Batman'da hizmet veren Ömer Uğur Saç Ekim Merkezi 33 bin saç ekimiyle bölge ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sunmaya devam ediyor.

Türkiye yüksek standartlarda sunmuş olduğu profesyonel sağlık hizmetleri ile yurt dışından gelen yüz binlerce turiste sağlık hizmeti vermeye devam ederken Batman'da bulunan Ömer Uğur Saç Ekim Merkezi 33 bin saç ekimiyle bölge ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sunmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, "Türkiye'nin jet sosyetesini saç ekimi ve estetik için yurt dışına gittiğini öğrendiğimde o gün bir karar verdim. Çünkü Avrupalıların Türkiye'ye ve hatta Batman'a saç ekimi için gelmeleri benim hayalimken buradan Avrupa'ya bir sağlık turizmi göçünü kabul edemiyordum. Bunun üzerine Türkiye'den Avrupa'ya gideceğine Avrupalıların Türkiye'ye gelmesini sağlamak adına sağlık turizmi yapmaya karar verdim. Bu karar doğrultusunda girişim ve yatırım yapmaya 1999 yılında başladık. Bu hedefle sağlık turizmini ilk başlatan markalardan biri olduk. Böylelikle bu gün plastik cerrahi ve saç ekimi operasyonları alanlarında yıllık Türkiye'ye 2 milyar dolar girdi sağlanmasında markamızın katkıları da oldukça büyük" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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