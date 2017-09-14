Batman'da Mobil Gençlik Merkezi Açıldı

Gençlik Spor Bakanlığı ve Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin işbirliği ile yapılan Mobil Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı.



Gençlik Merkezinde yoğun katılımın olduğu açılış programında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, 1 koordinatör ve 10 gönüllü ile yürüttükleri "Mobil Gençlik Merkezi" programında hedeflerinin 8 aylık proje zarfından en az 5 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi. 14-29 yaş arası sosyal ve ekonomik yönde dezavantajlı gençlerin ayağına kadar gittiklerini belirten Eren, "Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı Gençlik Merkezimizin desteklediği, 15 Haziran 2017 tarihinden bu yana 10 farklı noktada gerçekleştirdiğimiz Mobil gençlik Merkezimiz, 1 koordinatör ve 10 gönüllü gencimizle aktif çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar Batman genelinde, yaşayan ve ulaşılması zor olan 14-29 yaş arasındaki hedef kilelere ulaşarak gençlerimizin kişisel, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunduk. Gençlerimizin sosyalleşmesini sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmek ve kendilerini tanımalarına fırsat vererek manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetişmelerini hedeflemekteyiz. Gençlerimizin yetişmelerine katkı sunup vatan millet sevgisini, birlik ve beraberlik bilincinin oluşması için eğitimlerimiz devam ediyor. Mobil gençlik merkezimizin hedefinde ise merkezlerimize erişimleri zor olan sosyal ve ekonomik yönde dezavantajlı durumda bulunan en az 5 bin kişiye ulaşarak, yeteneklerinin keşfedilmesi ve özgüven kazanmalarını sağlanmayı hedefliyoruz" dedi.



"15 dalda faaliyet yürütüyoruz"



Mobil Gençlik Merkezi bünyesinde 15 farklı dalda faaliyet yaptıklarının altını çizen Eren, "Mobil Gençlik Merkezimizle farkındalık yaratmak için ihtiyacı yerinde karşılamak üzere taşınabilir okçuluk, dart, mini golf sahası, satranç, masa tenisi, sokak tenisi, basketbol, futbol, voleybol, halk oyunları, badminton, bilgi yarışmaları, ağaç dikme etkinlikleri, uçurtma şenlikleri, sinema keyfi ve buna benzer çalışmalar yürütüyoruz. Bütün bunlar için gerekli tüm malzemeleri 14-29 yaş arasındaki dezavantajlı olan gençlerimizin ayağına kadar götürüyoruz. Mobil gençlik merkezimizde unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı canlandırma çabasındayız. Kurum olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için tüm ekibimizle adeta seferber olmuşuz. Her şey yarınlarımız olan gençlerimiz içindir" diye konuştu. - BATMAN