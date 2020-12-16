Batman Belediyesi, çöpten elektrik üretimine başladı

Batman Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Yürük ve Muzaffer Özkan daha önce vahşi depolama alanı olan çöp sahasında incelemelerde bulundu. Yürük ve Özkan'a belediye birim müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

YILLIK ÜRETİM 50 MİLYON KİLOWATT SAATE ÇIKABİLİR

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yürük, Santralin Kurulu Gücünün 1,56 Mw ile 4 Ünite halinde 6,241 Mw enerjiye ulaşacağını söyledi. Günlük çöp miktarının artırılması durumunda yıllık ortalama üretimin 50 milyon kWh seviyelerine kadar artabileceğine dikkat çeken üstlenici firma yetkilileri bunun da ortalama 35 bin 700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimine denk geleceğine dikkat çekti.

"SENELİK 14,3 MİLYON TON METAN GAZI BERTARAF EDİLECEK"

Batman Biyokütle Enerji Santrali (BES) kapsamında yenilenebilir enerjiyi kaynak olarak kullandığı için sera gazı etkisini (karbon emisyonunu) azalttığına dikkat çeken yetkililer, "1 ton metan gazının sera gazı etkisi 1 ton karbondioksitin 28 katı kadar fazladır. Santralde senelik ortalama 14 milyon 300 bin ton metan gazı bertaraf edilecektir" ifadelerinde bulundular.

YENİ PROJELER YOLDA

Öte yandan 8 Kasım 2019 tarihinde Batman Belediyesi ile Anahtar Enerji A.Ş. arasında imzalanan sözleşme gereği zamanla; Vahşi Depolama Sahasının Islahı, Biyokütle Elektrik Santrali, Katı Atık Ayrıştırma Tesisi, Tehlikeli Atıkların Berterafı Tesisi, Kompost Tesisi, Seracılık, Sosyal Yaşam Alanları gibi sosyal projelere de imza atılacak.