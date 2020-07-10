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Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak değerlendirilen "Bataklık Operasyonu" kapsamında tutuklanan 7 kişiye ait 16 şirkete kayyum atandı.

Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
10.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:34

"Bataklık Operasyonu"na ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, nöbetçi sulh ceza hakimliğinden, örgütün elebaşı olmakla suçlanan şüpheliler Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş'ın da arasında bulunduğu 7 kişinin şirketlerinin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldıkları gerekçesiyle, bu şirketlere kayyum atanmasını talep etti.

TOPLAM 16 ŞİRKETE KAYYUM

Sulh ceza hakimliği, değerlendirmesi sonucunda talebi kabul ederek, İstanbul ve Gaziantep'te kurulu toplam 16 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.

34 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak değerlendirilen "Bataklık Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden, suç örgütünün liderleri olmakla suçlanan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de arasında bulunduğu 34 kişi geçen hafta sonu tutuklanmıştı.

Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.

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