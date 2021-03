BAT Coin nedir? (16 Mart) Basic Attention (BAT) Coin yorum ve grafiği

Basic Attention Token bugünkü fiyatı ₺5,99 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.806.863.042 TRY. Basic Attention Token son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #69, piyasa değeri ₺8.929.972.142 TRY. Dolaşımdaki arz 1.490.853.106 BAT coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

BAT COİN NEDİR?



Basic Attention Token veya BAT, reklamcılara reklam harcamalarından daha iyi bir getiri sağlarken, kullanıcıları dikkatleri için oldukça ödüllendirmek için tasarlanmış yeni bir blockchain tabanlı dijital reklam platformuna güç veren jetondur.

Bu deneyim, kullanıcıların gizliliği koruyan reklamları izleyebilecekleri ve bunu yaptıkları için BAT ödülleri alabilecekleri Brave Browser aracılığıyla sağlanır. Öte yandan, reklamverenler, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak ve reklam sahtekarlığı ve kötüye kullanım nedeniyle kayıpları azaltmak için hedefli reklamlar sunabilir.

Temel Dikkat Simgesinin kendisi, bu reklam ekosistemindeki ödül birimidir ve reklamcılar, yayıncılar ve kullanıcılar arasında değiş tokuş edilir. Reklamverenler, reklam kampanyaları için BAT belirteçleriyle ödeme yapar. Bu bütçenin küçük bir kısmı reklamverenlere dağıtılırken,% 70'i kullanıcılara dağıtılırken, tipik olarak reklam maliyetlerini artıran aracılar, maliyet etkinliğini artırmak için denklemden çıkarılır.

Basic Attention Token, tüm zamanların en hızlı satılan ilk madeni para tekliflerinden ( ICO'lar ) birini takiben 2017'de piyasaya sürüldü ve platform bir dakikadan kısa bir sürede toplam 35 milyon dolar topladı. O zamandan beri, Brave Rewards programı aracılığıyla çoğu ülkedeki kullanıcılara dikkat temelli reklamcılık deneyimini sundu.

Kasım 2020 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada en aktif reklam kampanyalarına sahipti.

Basic Attention Token'in Kurucuları Kimlerdir?

Basic Attention Token'ın iki kurucusu vardır: Brendan Eich ve Brian Bondy - internet tarama yazılım endüstrisinde oldukça seçkin iki kişi.

Brendan Eich, Brave tarayıcısı ve Basic Attention Token'in arkasındaki ana firma olan Brave Software, Inc'in CEO'sudur. Brave'deki görevinden önce Eich, Mozilla'nın kurucusu ve CTO'suydu ve 1995'te JavaScript'i icat etti. Ayrıca, 2004'te dünyanın en popüler web tarayıcılarından biri olan Mozilla Firefox'un lansmanına yardım etti.

Aynı şekilde Brian Bondy, Brave ve Basic Attention Token'in CTO'su olarak katılıyor. Bondy, daha önce Mozilla'da kıdemli yazılım mühendisi, Corel Corporation'da yazılım geliştirici ve Khan Academy'de yazılım geliştirme lideri olarak çalışmış çok deneyimli bir mühendistir. Eich ve Bondy, birlikte 50 yılı aşkın bir yazılım geliştirme deneyimine sahiptir.

Toplamda, Basic Attention Token web sitesi, çoğu geliştirme, mühendislik veya araştırma geçmişine sahip 16 ekip üyesini listeler.

Basic Attention Token'ı Benzersiz Yapan Nedir?

Basic Attention Token için birincil kullanım durumu, Brave Ads üzerinden reklam kampanyaları yürütmek için bir ödeme jetonudur. Kasım 2020 itibarıyla, reklamverenler kampanyalarını başlatabilmek için ayda en az 2.500 ABD doları tutarında bir reklam harcaması yapmalıdır, ancak potansiyel olarak daha düşük sınırlara sahip bir kendi kendine hizmet platformu şu anda yolda.

Şu anda, bu reklam bütçesinin tamamen, reklamverenlerin çeşitli üçüncü taraf değişim platformlarından edinebilecekleri Basic Attention Tokens ile ödenmesi gerekmektedir. Bunun dışında, Brave küçük bir komisyon alır ve geri kalanı yayıncılara ve kullanıcılara dağıtılır.

Basic Attention Token ve Brave Browser ekosistemiyle ilgili ana ayırt edici özelliklerden biri, henüz ağın bir parçası olmayan kullanıcıları ödüllendirme (bahşiş verme) kapasitesidir - bu, hem web sitelerini hem de bireysel Twitter kullanıcılarını içerir. Bu kullanıcılar daha sonra biriktirdikleri ipuçlarını toplamak için güvenli bir şekilde platforma kaydolabilir.

Hem Basic Attention Token hem de Brave Browser, piyasaya sürüldüklerinden bu yana önemli ölçüde kullanıcı alımı elde etti. Ekim 2020 itibariyle, Brave Browser toplam 20,5 milyon aktif aylık kullanıcıya sahipken, Basic Attention Token şu anda toplam 368.000'den fazla benzersiz cüzdan tarafından tutuluyor.

Dolaşımda Kaç Basic Attention Token (BAT) Parası Vardır?

Basic Attention Token, maksimum toplam 1,5 milyar token arzına sahiptir . Bu, yeni bir simge akıllı sözleşmesine geçmeden artırılamaz.

Bu arzın neredeyse tamamı mevcut dolaşımda. Sonuç olarak, Basic Attention Token neredeyse tamamen seyreltilmiş olarak kabul edilebilir.

2017 ICO'sunda, yatırımcılara toplam 1 milyar BAT token satılırken, kalan 200 milyon token bir geliştirme havuzunda kilitlendi ve 300 milyon BAT, kullanıcı büyüme havuzu (UGP) için ayrıldı. Kasım 2020 itibarıyla hem geliştirme havuzu hem de UGP havuzu adresleri neredeyse boş.

Basic Attention Token Ağı Nasıl Güvence Altına Alınır?

Temel Ağ Belirteci (BAT) bir ERC-20 belirtecidir . Bu nedenle, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiştir . Herhangi bir ERC-20 belirteci gibi, BAT, kapsamlı bir Ethereum madenci ağı tarafından desteklenen, titizlikle test edilmiş bir iş kanıtı (POW) fikir birliği algoritması ile güvence altına alınmıştır .

Bu fikir birliği algoritması, yalnızca geçerli işlemlerin onaylanmasını sağlarken, Ethereum madencilik ağının birleşik çalışması, BAT işlemlerinin onaylandıktan sonra esasen geri döndürülemez olmasını sağlar.

Basic Attention Token'ı (BAT) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Basic Attention Token şu anda popüler kripto para birimi değişim platformlarının çoğunda alınıp satılabilir ve şu anda mükemmel likiditeye sahiptir. Binance , Coinbase Pro ve Huobi Global , BAT ticareti için en saygın borsalar arasında yer alıyor.

BAT COİN GRAFİĞİ