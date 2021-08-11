Baştuğ, "Yangına ilk koşan çiftçimiz oldu"
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Baştuğ, "Yangına ilk koşan çiftçimiz oldu"

Baştuğ, 'Yangına ilk koşan çiftçimiz oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan ve 13 ilçede yaşanan orman yangınlarında resmi ekiplerin en büyük yardımcısı yöre çiftçileri oldu.

Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan ve 13 ilçede yaşanan orman yangınlarında resmi ekiplerin en büyük yardımcısı yöre çiftçileri oldu.

Traktörler ve su tankları ile sürekli olarak yangın bölgesindeki su havzalarına su taşıyan, elinde tırmık ile yangına koşan Muğla çiftçisi, pandemi, kuraklık ve ardından orman yangınları ile boğuşuyor.

Menteşe Ziraat Odası Başkan Mehmet Baştuğ, yangın felaketinin çiftçiyi olumsuz etkilediğini belirterek, "İlimizde yaşanan yangın felaketinde kazmaları ile kürekleri ile traktörleri tankerleri ve ilaçlama makinaları ile ilk müdahaleyi yapan köylülerimiz olmuştur. Böylesi bir felakette çiftçilerimiz, köylülerimiz ve halkımız devleti ile belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşları ile el birliği ile çalışarak büyük bir fedakarlık örneği sergilemiştir. Resmi rakamlara göre ilimizde meydana gelen yangında 15 büyükbaş, 884 küçükbaş hayvan 797 kümes hayvanı ile 4 bin 402 adet arı kovanı yangında telef olmuştur. Yaşanan bu afetlerden mağdur olan tüm köylülerimiz ve çiftçilerimizin mağduriyeti devletimiz tarafından bir an önce giderilmelidir. Pandemi, kuraklık, yangın ve tüm doğal afetler dahil bir çok zor şartlarda üretim yapmaya çalışan çiftçilerimizin üzerinde bulunan üretim girdi maliyetlerinin bir an önce düşürülmesi, çiftçimize ÖTV'siz mazot verilmesi, ayrıca verilen tüm desteklerin fiyatının yukarı yönde arttırılması gerekmektedir. Çünkü Türkiye olarak üretmek zorundayız. Üretimin olmadığı yerde kalkınma olmaz" dedi. - MUĞLA

Baştuğ, 'Yangına ilk koşan çiftçimiz oldu'
Baştuğ, 'Yangına ilk koşan çiftçimiz oldu'
Baştuğ, 'Yangına ilk koşan çiftçimiz oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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