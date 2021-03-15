Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hedefi bu yıl da altın kemerin sahibi olmak
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Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hedefi bu yıl da altın kemerin sahibi olmak

15.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:16
Başpehlivan Ali Gürbüz'ün hedefi bu yıl da altın kemerin sahibi olmak

Başpehlivan Ali Gürbüz, bu yıl yapılması planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yine altın kemerin sahibi olmak istediğini bildirdi.

Başpehlivan Ali Gürbüz, bu yıl yapılması planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yine altın kemerin sahibi olmak istediğini bildirdi.

Korkuteli Belediyespor ile anlaşan başpehlivan Ali Gürbüz için Recep Gürbüz Spor Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Ali Gürbüz, yaptığı açıklamada, memleketi Korkuteli adına güreşeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Korkuteli'yi bir spor ilçesine dönüştürmek istediklerini ifade eden Ali Gürbüz, hedefinin bu yıl yapılması planlanan Tarih Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yeniden altın kemeri kuşanmak olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Ömer İşlek ise Ali Gürbüz'ün sadece sporcu değil genç güreşçilere antrenörlük de yapacağını söyledi. İşlek, Korkuteli'den yeni başpehlivanlar çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

İmza töreninin ardından başpehlivan Ali Gürbüz, ilçeyi yürüyerek dolaştı, vatandaşları selamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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