Baskonia - CSKA Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Baskonia - CSKA Moskova mücadelesi olacak. Peki Baskonia - CSKA Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Baskonia - CSKA Moskova saat kaçta, ne zaman?