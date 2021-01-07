Baskonia - CSKA Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Baskonia - CSKA Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

07.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:24
Baskonia - CSKA Moskova THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Baskonia - CSKA Moskova mücadelesi olacak. Peki Baskonia - CSKA Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Baskonia - CSKA Moskova saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Baskonia - CSKA Moskova basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Baskonia - CSKA Moskova ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BASKONİA - CSKA MOSKOVA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Baskonia - CSKA Moskova THY Euroleague basketbol maçı 7 Ocak Perşembe günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11'de başlayacak.

BASKONİA - CSKA MOSKOVA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Baskonia - CSKA Moskova THY Euroleague maçıBein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

BASKONİA - CSKA MOSKOVA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Buesa Arena'da, Vitoria Gasteiz'de'da oynanacak.

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