Baskil'de TKDK desteğiyle kurulan işletmenin açılışı yapıldı

12.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:54

Baskil ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğünün desteğiyle kurulan işletmenin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçenin Pincirik köyü bölgesinde kurulan tesisin istihdam bakımından önemine değindi.

Yatırımın il ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Murat, emeği geçenleri kutladı.

TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz da, TKDK olarak bu ve benzeri tesislerin sayısının artması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yılmaz, işletmenin hayırlı olmasını diledi.

Törene, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA