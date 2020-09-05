Basketbolda Ankara Turnuvası tamamlandı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin katıldığı Ankara Turnuvası'nı Türk Telekom kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin katıldığı Ankara Turnuvası'nı Türk Telekom kazandı.

Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 mağlup etti.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın son gün ilk maçında Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi.

Günün ikinci ve son maçında ise Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 yendi. Böylece Türk Telekom turnuvada 3'te 3 yaparak turnuvanın şampiyonu oldu.

Kaynak: AA