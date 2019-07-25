Basketbolcu Kerem Gönlüm kimdir?

Elif Gönlüm ile evli olan Kerem Gönlüm, eşinin 9 yıl hapis istemiyle yargılanması sonucu sıkıntılı günler yaşıyor. İskenderun doğumlu basketbolcu Kerem Gönlüm nereli? Kerem Gönlüm eşi, boyu, hayatı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

KEREM GÖNLÜM KİMDİR?

Basketbolcu Gönlüm 22 Kasım 1977 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Efes Pilsen Spor Kulübü ve Türk Milli Basketbol Takımı forvet oyuncusu, saz sanatçısı Özay Gönlüm'ün öz yeğenidir. Basketbol kariyerine 15 yaşında İskenderun Demir-Çelik'te başladı.

SAN ANTONİO SPURS'TEN TRANSFER TEKLİFİ ALDI

Oyuncu, 1997–1998 sezonunda TED Kolejlilere transfer oldu. 1998-1999 sezonunda A takımına çıkarak 1. ligde forma giydi. 2 sene TED Ankara Koleji'nde oynadıktan sonra 6 sene kalacağı Ülkerspor'a gitti. 2004 yazında Milli Takım ile Dream Team arasında oynanan maçta Greg Popovich'in beğendiği oyuncu, NBA takımlarından San Antonio Spurs'ten transfer teklifi aldı ancak kulübü Ülkerspor'a gitmesine izin vermeyince transfer yapılamadı. 2005–2006 sezonu başında Efes Pilsen'e transfer oldu.