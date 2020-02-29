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Basketbol: Toplu sonuç

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta oynanan 3 maçla başladı.

29.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:14
Basketbol: Toplu sonuç

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta oynanan 3 maçla başladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına 4 maçla devam edilirken, Basketbol 1. Ligi'nde 21'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen: 91-87

Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ: 80-75

Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma: 88-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi: 63-83

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 82-68

BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol: 67-61

Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray: 67-92

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik-Anadolu Basket: 77-74

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 78-86

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 90-83

Semt77 Yalovaspor-Konyaspor: 83-61

1881 Düzce Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 78-86

Samsunspor-Akhisar Belediyespor: 55-71

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Yalova VİP-Urla Belediyespor: 80-82

1881 Düzce Belediyespor-Bosna 34: 90-70

Bursa Büyükşehir-İstanbul Üniversitesi: 69-51

Antalya 07 Basketbol-Mersin Üniversitesi: 70-57

Edremit Belediyesi Gürespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 75-66

Emlak Konut-Fenerbahçe Gelişim: 67-61

Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın: 67-79

BOTAŞ Gelişim-Mardin Büyükşehir Başak: 64-71

Kaynak: AA

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