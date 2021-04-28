Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off

Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya)Fenerbahçe Beko: de Colo 22, Guduric 10, Tarık Biberovic 7, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 2, Brown 2, Melih Mahmutoğlu 7, Quinn 4, Pierre 6, Barthel, Kenan Sipahi, EddieCSKA...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe Beko: de Colo 22, Guduric 10, Tarık Biberovic 7, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 2, Brown 2, Melih Mahmutoğlu 7, Quinn 4, Pierre 6, Barthel, Kenan Sipahi, Eddie

CSKA Moskova: Hackett 3, Shengelia 6, Strelnieks, Kurbanov 2, Eric, Lundberg 22, Hilliard 7, Ukhov, Voigtmann 11, Clyburn 34, Antonov

1. Periyot: 24-17

Devre: 39-44

3. Periyot: 50-71

Beş faulle çıkan: 21.17 Vesely (Fenerbahçe Beko)

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 85-68 yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seriyi 3-0 kaybederek organizasyona veda etti. CSKA Moskova ise adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, savunmada etkili bir performans ortaya koydu. CSKA Moskova üst üste top kayıpları yaparken sarı-lacivertliler maçın başında 12-0'lık seri yakaladı ve 3. dakikayı 12-0 önde geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak ilk basketlerini kaydeden Rus ekibine hızlı hücumlarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, çeyreğin ortalarında Guduric ile skor üretti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 24-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Topu iyi paylaşarak sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 33-23. Lundberg ve Clyburn ile peş peşe basketler bulan CSKA Moskova, 17. dakikada ilk kez öne geçti: 35-36. Rus ekibinin agresif oyununa karşılık vermekte zorlanan sarı-lacivertliler, 18. dakikayı 1 sayı geride bitirdi: 37-38. Boyalı alandan skor üreten CSKA Moskova, devreyi 44-39 önde kapattı.

İkinci yarı düşük tempoda başladı. Hakem kararlarının ardından oyunda gerginlik oluşurken CSKA Moskova, yakaladığı 14-0'lık seriyle 23. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti: 39-58. Vesely'nin de oyun dışında kalmasıyla temposu düşen Fenerbahçe Beko, hücumda etkili olamadı. Konuk ekip, final periyoduna 21 sayılık avantajla gitti: 50-71.

Son çeyrekte kolay sayılar üreten CSKA Moskova, 35. dakikada farkı 26 sayıya çıkardı: 52-78. Üstünlüğünü koruyan Rusya temsilcisi, maçı da 85-68 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo'nun 22, Marko Guduric'in 10 sayısı kazanmaya yetmedi.

CSKA Moskova'da ise Will Clyburn'ün 34, Iffe Lundberg'in 22 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli takımı destekleyen az sayıda taraftar, yenilgiye rağmen maç sonunda takımı alkışlarla soyunma odasına gönderdi.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tribünden takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Merve Dizdar Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ünal Karaman Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:37:34. #1.14#

title