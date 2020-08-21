HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Petkimspor'da hedef play-off

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Petkimspor'un Litvanyalı başantrenörü Kestutis Kemzura, "Hedefimiz play-off'a girmek, çok büyük bir mücadele olacağına eminim, kolay olmayacağının farkındayız." dedi.

Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Petkimspor'da hedef play-off
21.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:19

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Petkimspor'un Litvanyalı başantrenörü Kestutis Kemzura, "Hedefimiz play-off'a girmek, çok büyük bir mücadele olacağına eminim, kolay olmayacağının farkındayız." dedi.

Kemzura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petkimspor'un kendisiyle çok ilgilendiğini ve kendisi için ilginç ve gerçekçi bir teklif sunduğunu söyledi.

Beklemesi halinde başka teklifler de alabileceğini kaydeden Kemzura, "Petkim yönetim tarafı gerçekten önemli bir ilgi gösterdi. Buradaki oluşumla ilgili iyi şeyler hissettim. Yeni bir kulüp olmasına rağmen hedefleri vardı. Ben bu yarışmacı seçeneği kabul etmek istedim. Beraber bir şeyler inşa edip, iyi bir takım kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Kemzura, yeni bir takım oluşturmanın kolay olmadığını belirterek, "Bence yerli ve yabancı oyuncu seçiminde çok iyi iş çıkardık. Seçimlerimizden dolayı tatmin oldum. Şartları düşününce bütün şartları göz önüne bulundurduğumuzda, herkesin bildiği bir kulüp değil, yeni bir takım ama iyi bir kulüp, iyi işler başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi oyun felsefesine göre her oyuncunun belki büyük belki küçük rollere sahip olduğunu anlatan 50 yaşındaki başantrenör, "Biz yüksek tempoda, iki tarafta da hızlı ve yoğun bir oyun oynamak istiyoruz. Sonuç olarak kazanan bir takım olmak istiyoruz, çok kolay olmayacak bunun farkındayız ama çok iyi mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz play-off'a girmek"

Kemzura, kulübün bir hedef koyma konusunda ısrarcı olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz bir hedef koymak, bir sonuca ilerlemek istiyoruz. Şimdiki hedefimiz play-off'a girmek, çok büyük bir mücadele olacağına eminim, kolay olmayacağının farkındayız. Her şeyden önce adım adım ilerlemeliyiz. Kendimizi mutlaka ileriye doğru itmeliyiz."

"Türkiye'de güzel anılarım var"

Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu, kendisinin ilk yardımcı antrenörlük deneyimini Beşiktaş'ta Ahmet Kandemir'le yaşadığına değinen Kemzura, daha sonra Darüşşafaka'da David Blatt'in de yardımcılığını yaptığını hatırlattı.

Litvanya Milli Takımı'nın başında Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda üçüncü olduklarını, bu nedenle Türkiye'de güzel anılarının olduğuna dikkati çeken Kemzura, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki güzel anılarımın bu şekilde kalmasını istiyorum. Planlama ve düşünce olarak büyük hedeflerimiz var, belki bu yıl için play-off büyük hedef. Adım adım, maç maç ilerleyeceğiz. Şimdilik planımız, mantalitemiz, odak noktamız bu. Kime karşı oynadığımızın hiçbir önemi yok, her maçı kazanmaya çalışacağız. Biz bunu başarabiliriz, şimdilik sadece buna odaklanmalıyız."

Litvanyalı başantrenör Kestutis Kemzura, Kovid-19 sürecinden en fazla etkilenen alanlardan birisinin spor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sezonun başlamasını ve maçların oynanmasını umut ediyoruz. Çok farklı duygular hissedebiliriz. Biz taraftarlar için oynuyoruz. Taraftar gerçekten oyunculara, takıma, koçlara motivasyon unsuru oluyordu. Bazı ligleri gördük taraftarsız ilerlemeye çalıştılar. Bazları iyi iş çıkardı ama son olarak pandemi durumu her şeyi değiştirdi."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Ekonomi
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi Ekonomi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu 3. Sayfa
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Yaşar Güler Vladimir Putin Hacı Bektaş Veli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Süleyman Seba Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Petkimspor'da hedef play-off - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:19:29. #1.15#
title