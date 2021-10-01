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Basketbol Şampiyonlar Ligi, Tivibu Spor ekranlarında olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Basketbol Şampiyonlar Ligi, Tivibu Spor ekranlarında olacak

Dijital TV platformu Tivibu Spor, ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ardından FIBA'nın kulüpler düzeyinde en büyük organizasyonu olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni de sporseverlerle buluşturduğunu açıkladı.

Dijital TV platformu Tivibu Spor, ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ardından FIBA'nın kulüpler düzeyinde en büyük organizasyonu olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni de sporseverlerle buluşturduğunu açıkladı.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu Spor, FIBA'nın Avrupa kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonda da ev sahibi olacak. Türkiye'den Beşiktaş Icrypex, Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka, Tofaş ve Darüşşafaka Tekfen'in Türkiye'yi temsil edeceği organizasyonda heyecan 4 Ekim'de başlıyor.

Verilen bilgiye göre, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun perdesi SP Burgos - Beşiktaş Icrypex karşılaşması ile açılıyor. FIBA tarafından haftanın maçı olarak belirlenen mücadele 4 Ekim saat 21.30'da Tivibu Spor 2 ekranlarında olacak.

5 Ekim tarihinde ise üç temsilcimiz daha sezonu açıyor. 19.00'da Tofaş'ın Ooestende'yi ağırladığı maç Tivibu Spor ekranlarından basketbolseverlerle buluşuyor. Aynı gün 19.30'da Tivibu Spor 2'de; Darüşşafaka Tekfen, Cluj Napoca'ya konuk oluyor. Günün kapanışı ise Pınar Karşıyaka, Hapoel Jerusalem deplasmanında yapılıyor. Bu karşılaşma 21.00'de dijital TV platformunda yayınlanacak.

İlk haftayı kapatacak ekip olan Galatasaray NEF, 6 Ekim Çarşamba 21.00'de Nymburg ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de yine dijital TV platformu ekranlarında olacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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