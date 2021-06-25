Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü 6'ncı sezonunda 5 Türk takımı mücadele edecek
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü 6'ncı sezonunda 5 Türk takımı mücadele edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü 6'ncı sezonunda 5 Türk takımı mücadele edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) altıncı sezonuna 52 kulüp katılacak olup, bunların 5'i Türk ekipleri olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) altıncı sezonuna 52 kulüp katılacak olup, bunların 5'i Türk ekipleri olacak. Türkiye'den; Beşiktaş Icrypex, Galatasaray, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka ve Tofaş, BCL'de mücadele edecek.

BCL'in altıncı sezonu turnuva tarihinin en güçlü katılımcılarına sahip sezonu olacak.

BCL'e katılacak son takımlar, video konferans yoluyla bir araya gelen Basketbol Şampiyonlar Ligi Kurulu tarafından onaylandı. Önümüzdeki sezona katılım için 73 başvuru talebi alan BCL'in 2021-22 sezonunda bir rekor daha kırılarak 30 farklı Avrupa ülkesi temsil edilecek ve eleme turlarında 24 takım 24 ayrı ligi temsil edecek.

BCL 2021-22 sezonu, 4 Ekim'de başlaması planlanan normal sezon öncesinde, eleme turları turnuvaları ile 13 Eylül'de başlayacak. Eleme turnuvalarından gelecek 4 kulübün, direkt normal sezonda mücadele edecek 28 kulübe katılması ile normal sezonda 32 takım mücadele edecek. Normal sezon, her biri 4 takımdan oluşan 8 grupta oynanacak ve gruplarını birinci bitiren 8 takım doğrudan Son 16 Turu'na katılmaya hak kazanacak. Gruplarını ikinci ve üçüncü tamamlayan takımlar ise 3 maç üzerinden oynanacak 8 'Play-In' serisinde yer alacak. Serilerini kazanan takımlar gruplarını birinci bitiren 8 takımla birlikte son 16 takımı oluşturacak. Son 16 Turu'nu takiben Dörtlü Final'e katılacak takımların belirleneceği çeyrek finaller de 3 maç üzerinden oynanacak. Turnuvanın şampiyonu 1 milyon Euro ödül parasını kazanacak.

BCL'de normal sezonda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ ICRYPEX, GALATASARAY, DARÜŞŞAFAKA TEKFEN, PINAR KARŞIYAKA, TOFAŞ (TÜRKİYE), AEK (Yunanistan), Arged BM Slam Stal Ostrw Wielkopolski (Polonya), BAXI Manresa (İspanya), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), EWE Baskets Oldenburg (Almanya), Falco Szombathely (Macaristan), Filou Oostende (Belçika), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Igokea (Bosna Hersek), JDA Dijon (Fransa), Lavrio Megabolt (Yunanistan), Lenovo Tenerife (İspanya), MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), Nizhny Novgorod (Rusya), PAOK (Yunanistan), Rytas Vilnius (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), Unicaja (İspanya), VEF Riga (Letonya).

Eleme turlarında mücadele edecek takımlar ise şu şekilde:

Bakken Bears Aarhus (Danimarka), Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Brose Bamberg (Almanya), De'Longhi Treviso (İtalya), Fribourg Olympic (İsviçre), Hapoel Yossi Avrahami Eilat (İsrail), Juventus Utena (Litvanya), Kalev/Cramo (Estonya), Kapfenberg Bulls (Avusturya), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), Levski Lukoil (Bulgaristan), London Lions (Büyük Britanya), Mornar Bar (Karadağ), Opava (Çekya), Parma Perm (Rusya), Peristeri (Yunanistan), Petrolina AEK Larnaca (Güney Kıbrıs), Prometey Kamianske (Ukrayna), Salon Vilpas (Finlandiya), Split (Hırvatistan), Sporting Clube de Portugal (Portekiz), Tsmoki-Minsk (Belarus), U-Banca Transilvania Cluj Napoca (Romanya), Zorg en Zekerheid Leiden (Hollanda).

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, "2021-22 kadrosu, BCL'in sürekli büyüdüğünün güçlü bir kanıtı. Kıta genelinde basketbolu sergileyen BCL, yerel lig performanslarıyla liyakate göre hak kazanan tüm kulüplere açık olan rekabetçi bir Avrupa yarışması sunma misyonuna sadık kalıyor" dedi.

Eleme turları ve normal sezonu belirleyecek ilk kura çekimi 7 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 12.00'de İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü 6'ncı sezonunda 5 Türk takımı mücadele edecek - Haberler Spor
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