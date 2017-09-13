Basketbol: Kadınlar Erciyes Cup Turnuvası
Salon: Kadir HasHakemler: Kemal Digilli, Murat Arıkan, Salih Serkan KoçakAbdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın, Nilay Kartaltepe 2, Melis Gülcan 10, Gülşah Duman 5, Halime Vural 3, Miljkovic 3, İlknur Yıldızhan 1, Gizem Sezer 12, Marginean 16İstanbul Üniversitesi: Ibekweke 20, Miray Köse, Ayşe...
Salon: Kadir Has
Hakemler: Kemal Digilli, Murat Arıkan, Salih Serkan Koçak
Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın, Nilay Kartaltepe 2, Melis Gülcan 10, Gülşah Duman 5, Halime Vural 3, Miljkovic 3, İlknur Yıldızhan 1, Gizem Sezer 12, Marginean 16
İstanbul Üniversitesi: Ibekweke 20, Miray Köse, Ayşe Okul 3, Eylül Minez, Kardelen Gezgin, Hande Güven, Pop 11, Neslişah Cora, İlayda Güner 6, Vanloo 13
1. Periyot: 17-15
Devre: 34-28
3. Periyot: 49-42
Basketbolda bu yıl 11. kez düzenlenen Kadınlar Erciyes Cup Turnuvası'nda İstanbul Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi'ni 53-52 yendi.