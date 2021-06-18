Basketbol: Hazırlık maçı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol: Hazırlık maçı

Basketbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Kaan BüyükçilTürkiye: Şehmus Hazer 11, Cedi Osman 14, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 13, Alperen Şengün 13, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 11, Berk Uğurlu 5, Doğuş Özdemiroğlu 2, Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal, Ömer...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil

Türkiye: Şehmus Hazer 11, Cedi Osman 14, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 13, Alperen Şengün 13, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 11, Berk Uğurlu 5, Doğuş Özdemiroğlu 2, Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal, Ömer Faruk Yurtseven 2

Rusya: Kardanakhishvili 4, Mozgov 12, Vorontsevich 6, Astapkovich 11, Kulagin 12, Motovilov, Ivlev 9, Ukhov 2, Antonov 2, Strebkov, Kvitkovskikh, Komolov 4

1. Periyot: 17-19

Devre: 34-33

3. Periyot: 56-51

5 faulle çıkanlar: 35.21 Metecan Birsen (Türkiye), 39.23 Vorontsevich (Rusya)

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi.

Karşılaşmanın başında dış atışlarda başarılı olamayan milliler, ilk çeyreği 19-17 geride geçti.

Sertaç ile pota altında ikinci periyotta etkili olan Türkiye, Doğuş ile çeyreğin son dakikası içinde bulduğu basketle 34-33 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Maçın ikinci yarısında Alperen ve Cedi Osman'ı da etkili kullanan A Milli Takım, 3. periyodu 56-51 önde tamamladı.

Son periyotta tüm oyuncularıyla etkili bir performans sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yine Rusya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Hande Ataizi Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basketbol: Hazırlık maçı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 22:16:00. #1.13#

title