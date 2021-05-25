Basketbol: Hazırlık maçı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol: Hazırlık maçı

Basketbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Salon: Sinan ErdemHakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Ahmet TatlıcıTürkiye: Olcay Çakır Turgut 9, Şerife Alperi Onar 10, Tuğçe Canıtez 5, Meltem Yıldızhan 4, İnci Güçlü 7, Asena Yalçın, Sevgi Uzun 8, Manolya Kurtulmuş 2, Özge Yavaş 2, Bahar Çağlar Ökten 7, Holingsvorth 2, Harika...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Ahmet Tatlıcı

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 9, Şerife Alperi Onar 10, Tuğçe Canıtez 5, Meltem Yıldızhan 4, İnci Güçlü 7, Asena Yalçın, Sevgi Uzun 8, Manolya Kurtulmuş 2, Özge Yavaş 2, Bahar Çağlar Ökten 7, Holingsvorth 2, Harika Gözde Eldaş

Belarus: Rytsikava 2, Papova 16, Ziuzkova 4, Malashka 4, Hasper 6, Karasevich, Verameyenka 13, Vasilevich 5, Brych, Harbachova, Inkina 2

1. Periyot: 13-15

Devre: 27-29

3. Periyot: 44-35

İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Belarus'u 56-52 yendi.

Milliler, 27 Mayıs Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye karşılaşmaya top kayıplarıyla başladı. İlk çeyrekte hücumda millilere göre daha etkili olan Belarus, yakaladığı 9-0'lık seriyle 4. dakikayı bu skorla önde geçti. Toparlanan ay-yıldızlılar, kısa oyuncularının skor katkısıyla 9. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 10-11. Boyalı alandan sayılar bulan Belarus, ilk çeyreği 15-13 üstün kapattı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Türkiye, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek skor üretti. Ribauntlarda millilere üstünlük kuran Belarus, soyunma odasına 29-27 önde girdi.

A milli takım, ikinci yarıya Şerife Alperi Onar ve Olcay Çakır Turgut'un basketleriyle etkili bir başlangıç yaptı. Savunmada iyi bir görüntü çizen ay-yıldızlılar, yakaladığı 9-0'lık seriyle 26. dakikada 7 sayılık üstünlük kurdu: 36-29. Çeyrek boyunca Belarus sadece 6 sayı bulurken Türkiye, Bahar Çağlar Ökten'in pota altından kaydettiği basketle final periyoduna 44-35 üstün gitti.

Son çeyrekte de üst üste top kayıpları yapan Belarus karşısında topu iyi paylaşarak sayılar bulan Türkiye, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 46-36. Milliler, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 56-52 kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basketbol: Hazırlık maçı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 21:03:03. #1.16#

title