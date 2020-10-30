Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

31 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Aliağa Petkimspor-Galatasaray (Enka)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

1 Kasım Pazar:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş (Fethiye Beşkaza)

15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)

17.30 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

20.00 Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

31 Ekim Cumartesi:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Nesibe Aydın (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

1 Kasım Pazar:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)

Not: Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

31 Ekim Cumartesi:

16.00 Mamak Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Mamak Belediyesi)

16.00 Global Connect Travel Düzce-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Ankara Anadolu Basket (90. Yıl)

17.00 Sigortam.net-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Ahmet Cömert)

17.00 BUDO Gemlik-Akhisar Belediye Basketbol (Gemlik)

1 Kasım Pazar:

16.00 İstanbul Basket-Bornova Belediyespor (Ahmet Cömert)

19 Kasım Perşembe:

17.00 Samsunspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

Not: Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay