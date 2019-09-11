Basketbol: Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı 100-98 yendi.

11.09.2019 22:58

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı 100-98 yendi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, ilk periyotu 3 sayı farkla önde kapatmasına rağmen devreye 42-44 geride girdi.

Üçüncü periyot 67-67, dördüncü periyot 88-88 berabere sona erdi. Anadolu Efes, uzatma periyotunda rakibini 100-98 mağlup etti.

Turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

Basketbol: Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98
Kaynak: AA
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