Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Rhenus Spor SalonuHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Paulo Marques (Portekiz), Martin Vulic (Hırvatistan)SIG Strasbourg: Colson 23, Wainright 2, Bohacik 21, Jefferson 13, Morin 2, Lansdowne 8, Maille 8, Udanoh 7, Cavaliere 7Türk Telekom: Foster 13, Johnson 17, O'Bryant 4, Wiltjer...

Salon: Rhenus Spor Salonu

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Paulo Marques (Portekiz), Martin Vulic (Hırvatistan)

SIG Strasbourg: Colson 23, Wainright 2, Bohacik 21, Jefferson 13, Morin 2, Lansdowne 8, Maille 8, Udanoh 7, Cavaliere 7

Türk Telekom: Foster 13, Johnson 17, O'Bryant 4, Wiltjer 20, Dekker 21, Erdi Gülaslan 3, Baldwin, Samet Geyik 3, Can Korkmaz

1. Periyot: 25-22

Devre: 45-42

3. Periyot: 68-69

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg takımına 91-81 yenilerek organizasyona veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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