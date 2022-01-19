Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor KompleksiHakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Amel Dahra (Fransa), Amalia Marchis (Romanya)Galatasaray: Pelin Bilgiç 18, Plum 12, Melis Gülcan 16, Krajisnik 15, Davis 14, Sude Yılmaz 3, Gizem Başaran Turan 2, Eda ŞahinSpar Girona: Palau 3, Mendy 17, Burke 22,...

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Amel Dahra (Fransa), Amalia Marchis (Romanya)

Galatasaray : Pelin Bilgiç 18, Plum 12, Melis Gülcan 16, Krajisnik 15, Davis 14, Sude Yılmaz 3, Gizem Başaran Turan 2, Eda Şahin

Spar Girona: Palau 3, Mendy 17, Burke 22, Gardner 10, Reisingerova 8, Flores 5, Labuckiene 3, Araujo, Tobi

1. Periyot: 24-15

Devre: 48-30

3. Periyot: 66-51

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Spar Girona ekibini 80-68 yendi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Hırvatistan, Galatasaray, Romanya, Fransa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title