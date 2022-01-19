Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Şehit Mustafa Özel Spor KompleksiHakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Amel Dahra (Fransa), Amalia Marchis (Romanya)Galatasaray: Pelin Bilgiç 18, Plum 12, Melis Gülcan 16, Krajisnik 15, Davis 14, Sude Yılmaz 3, Gizem Başaran Turan 2, Eda ŞahinSpar Girona: Palau 3, Mendy 17, Burke 22,...
Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Amel Dahra (Fransa), Amalia Marchis (Romanya)
Galatasaray : Pelin Bilgiç 18, Plum 12, Melis Gülcan 16, Krajisnik 15, Davis 14, Sude Yılmaz 3, Gizem Başaran Turan 2, Eda Şahin
Spar Girona: Palau 3, Mendy 17, Burke 22, Gardner 10, Reisingerova 8, Flores 5, Labuckiene 3, Araujo, Tobi
1. Periyot: 24-15
Devre: 48-30
3. Periyot: 66-51
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Spar Girona ekibini 80-68 yendi.