Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72
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Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72

22.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:16
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72

SALON: AntakyaHAKEMLER: Thomas Kerisit (xx), Kresimir Katic (xx), Ori Shalhavi (xx)HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jordin Canada (xxx) 15, İdil Türk (xx), Kübra İmren Siyahdemir (xx) 3, Derin Yaya (xx) 3, Özge Yavaş (xxx) 23, Gizem Başaran (xx) 2, Alexis Prince (xxx) 11, Astou Ndour (xxx)...

SALON: Antakya

HAKEMLER: Thomas Kerisit (xx), Kresimir Katic (xx), Ori Shalhavi (xx)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jordin Canada (xxx) 15, İdil Türk (xx), Kübra İmren Siyahdemir (xx) 3, Derin Yaya (xx) 3, Özge Yavaş (xxx) 23, Gizem Başaran (xx) 2, Alexis Prince (xxx) 11, Astou Ndour (xxx) 20SPARTAK MOSKOVA: Severa Nuritdinova (xxx) 6, Ksenia Sharova (xx), Anastasiia Kamarova (xxx) 8, Polina Fedorova (xx) 4, Repnikova (xxx) 3, Anastasiia Zotkina (xx), Peyton Williams (xxx) 12, Daria Lgnatova (xxx) 13, Kseniia Levchenko (xxx) 261'İNCİ PERİYOT: 13-16İLK YARI: 35-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-53

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Spartak Moskova'yı 77-72'lik skorla mağlup etti. Moskova ekibi bu skora rağmen tur atladı.


Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Spartak Moskova: 77-72

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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