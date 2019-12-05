Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Salon: AntakyaHakemler: Alexandra Stan (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic (Karadağ)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2WBC Enisey: Abaidullina...
Salon: Antakya
Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic (Karadağ)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2
WBC Enisey: Abaidullina 15, Kolosovskaia 19, Kiryanova 5, Marchenkova 13, Linskens 6, Tarasova, Mc Cray 13, Koizar 15
1. Periyot: 25 - 19
Devre: 48- 47
3. Periyot: 72 - 67
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın WBC Enisey takımını 92-86 yendi.