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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: AntakyaHakemler: Alexandra Stan (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic (Karadağ)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2WBC Enisey: Abaidullina...

05.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:36
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya

Hakemler: Alexandra Stan (), Xhelal Mumini (Kosova), Natasa Dragojevic ()

: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Gajic 24, İdil Türk, Peters 22, Magarity 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 16, Tuğba Oral 2

WBC Enisey: Abaidullina 15, Kolosovskaia 19, Kiryanova 5, Marchenkova 13, Linskens 6, Tarasova, Mc Cray 13, Koizar 15

1. Periyot: 25 - 19

Devre: 48- 47

3. Periyot: 72 - 67

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın WBC Enisey takımını 92-86 yendi.

Kaynak: AA
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