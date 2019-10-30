Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Nir Meirson (İsrail), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)Bahçeşehir Koleji: Altan Erol 3, Golden 24, Hardy, Johnson 16, Mathiang 11, Can Altıntığ 2, Clark 8, Alper Özcan, Doğan Şenli 2, Hadi ÖzdemirCSM CSU...

30.10.2019 19:30
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Nir Meirson (İsrail), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Altan Erol 3, Golden 24, Hardy, Johnson 16, Mathiang 11, Can Altıntığ 2, Clark 8, Alper Özcan, Doğan Şenli 2, Hadi Özdemir

CSM CSU Oradea: Richard 6, Watson 12, Zekovic 16, Barnette 11, Valeika 5, Broussard 5, Markovic 14, Baciu 2, Fometescu

1. Periyot: 23-17

Devre: 42-36

3. Periyot: 55-50

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'ya 71-66 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: AA
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