Başketbol Federasyonu'ndan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

09.10.2019 11:40

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaretinde Kayseri'nin her zaman desteğini gördüklerini belirten Hüseyin Beşok, Başkan Büyükkılıç'a federasyonun teşekkür plaketini takdim etti.



Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'ndeki Çukurova ile Fenerbahçe arasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı için Kayseri'ye gelen Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Federasyon Yönetim Kurulu Üyelerinden Aydın Şerbetçioğlu ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile bir süre görüştü.



Basketbol federasyonu olarak Kayseri'nin her zaman desteğini gördüklerini ifade eden Hüseyin Beşok, "Kayseri bize her zaman kapılarını açıyor. Kayseri olarak kadınlar basketbolda çok büyük başarılar elde ettiniz. İnşallah sizin desteğinizle çok daha başarılı olurlar" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da kadınlar basketbolda Kayseri'nin de temsil edilmesinin sosyal bir zenginlik olduğunu belirterek, ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti. Ziyarette Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Beşok, Başkan Büyükkılıç'a federasyonun teşekkür plaketini takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA