Basketbol EuroCup Women: Bellona Kayseri: 54 - CCC Polkowice: 69
EuroCup Women C Grubu maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında CCC Polkowice takımını ağırladı.
EuroCup Women C Grubu maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında CCC Polkowice takımını ağırladı. Mücadele konuk takımını 69-54 üstünlüğü ile sona erdi.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Jan Baloun xx, Dimitrios Zacharis xx, Hrvoje Cavar xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx 17, Shacobia Barbee xxx 12, Ayşegül Günay xx 5, Klaudia Perisa x 4, Luca Ivankovic xxx 16, Kübra Siyahdemir x, Gizem Sezer x, Gülse Uğur x
CCC Polkowice: Ana Filip xxx 18, Danieelle Marie Robinson xx 11, Maria Conde Alcoldo xxx 10, Weronika Gajda xx 9, Artemis Spanou xx 10, Miljana Bojovic x 2, Denesha Stallworth xx 9, Monika Naczk x
1.Periyot: 22-7 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 33-28 (Bellona Kayseri lehine)
3.Periyot: 45-45
5 Faul Alan: Luca Ivankovic (Bellona Kayseri Basketbol) - KAYSERİ