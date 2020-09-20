Basketbol: 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Serhat BükerAnadolu Efes: Micic 13, Simon 12, Tolga Geçim 5, Singleton 8, Dunston 12, Yiğitcan Saybir 7, Doğuş Balbay 10, Tarık Sezgün, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı 6, Pleiss 13, Anderson 8Galatasaray Doğa Sigorta: Yiğit Arslan...
20.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:42
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker
Anadolu Efes: Micic 13, Simon 12, Tolga Geçim 5, Singleton 8, Dunston 12, Yiğitcan Saybir 7, Doğuş Balbay 10, Tarık Sezgün, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı 6, Pleiss 13, Anderson 8
Galatasaray Doğa Sigorta: Yiğit Arslan 9, Ayberk Olmaz 3, Göksenin Köksal 5, Williams 13, Macon 13, Hunter 4, Emir Oflaz 5, Barış Ermiş, Eray Aydoğan, Motum 9, Caner Erdeniz, Saadettin Donat 2
1. Periyot: 30-16
Devre: 55-30
3. Periyot: 80-49
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın üçüncülük maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 97-63 yendi.
Kaynak: AA