Başkentli kadın kooperatifleri emeklerinin karşılığını alıyor

Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmete başlayan Başkent Marketlerin ürünlerini satın aldığı Ankara'daki kadın kooperatifi sayısı bir yıl içerisinde 5'ten 8'e yükseldi.

Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmete başlayan Başkent Marketlerin ürünlerini satın aldığı Ankara'daki kadın kooperatifi sayısı bir yıl içerisinde 5'ten 8'e yükseldi.

Halk Ekmek Fabrikası, 29 Nisan 2020'den bugüne kadar aralarında 8'i kadınlar tarafından kurulan 12 üretici kooperatifi ile 3 üretici birliğine 20 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayarak kadın üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını sağladı.

Başkan Yavaş'ın başlattığı kırsal kalkınma hamlesinin en önemli ayağını oluşturan "Başkent Market" uygulaması sayesinde kadın üreticiler, el emekleri ile ürettikleri yöresel ürünlerini aracısız şekilde tüketicilerle buluşturma imkanına kavuştu.

100'den fazla kişiye istihdam oluştu

Ankara kırsalındaki 12'si üretici kooperatifi ile 3'ü üretici birliğinden almış olduğu 756 adet ürünü Başkent Market şubeleri ve büfeleri ile vatandaşlara ulaştıran Halk Ekmek Fabrikası bu model sayesinde 100'den fazla kişiye istihdam sağladı.

Sloganlarının üretim ve bereket olduğunu dile getiren Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, kadın kooperatiflerinin desteklenmesiyle kent ekonomisinde canlanma başladığına dikkat çekti:

"Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınma projesi kapsamında çalıştığımız kadın kooperatif sayısı 5'ten 8'e yükseldi. Üreticiden tedarik ettiğimiz sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ürünleri Başkent Market aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz. 12 kooperatif ile aktif olarak çalışmalarımız devam ediyor. Başkent Market ekibini sürekli ilçelere gönderiyoruz. 43'ü kadın kooperatiflerimizde olmak üzere toplam çalışanımızın sayısı 130'u, üreticilerden alarak marketlerimizde sattığımız ürün sayısı ise 750'yi geçti. Bildiğiniz üzere biz kırsal ağırlıklı marketçilik yapıyoruz ve bu da yerinde istihdam getiriyor. Örneğin Beypazarı'nda üretim yapan kardeşlerimiz bize mal yetiştirmeye çalışıyorlar. Ayaşlı üretici kardeşlerimiz ise yazın sebze üretimine geçecek. Kooperatif üyeleri ile önümüzdeki sezon için sözleşme yapıyoruz. Halk Ekmek fabrikası 10 ay içerisinde 12 üretici kooperatifi ve 3 üretici birliğine 20 milyon TL üzerinde bir ödeme yaptı. Halk Ekmek olarak sloganımız üretim ve bereket."

Özellikle dış ilçelerde küçük aile işletmelerinin ve çiftçilerin örgütlü üretime geçmesi noktasında kooperatifleşmeyi teşvik ettiklerini belirten Velioğlu, gelinen noktanın gerek üreticilerin gerekse Başkentlilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı