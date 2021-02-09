Başkentgaz'dan Keçiören'deki doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama Açıklaması
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Başkentgaz'dan Keçiören'deki doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama Açıklaması

09.02.2021 22:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:52
Başkentgaz'dan Keçiören'deki doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama Açıklaması

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu üzücü olayın herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası olmaksızın atlatılmış olması teselli edici olmakla birlikte, doğal gaz tesisat ve...

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu üzücü olayın herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası olmaksızın atlatılmış olması teselli edici olmakla birlikte, doğal gaz tesisat ve bağlantılarına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Başkentgaz ekiplerinin, patlamanın yaşandığı olay yerine ihbarda bulunulmasıyla birlikte süratle ulaştığı belirtildi.

Patlamanın, binanın en üst katında bulunan dubleks dairenin ikinci katında gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Patlamanın yaşandığı katta şirketimizin bilgisi dışında projesi yapılmamış ve onay alınmamış doğal gaz tesisatı bulunduğu ve bu tesisata onay alınmadan 3 adet 4 gözlü ocak bağlandığı tespit edilmiştir. Bu kata onaysız ve projesiz yapılan doğal gaz tesisatının büyük bir kısmının yerinden çıktığı ve tesisata bağlı ocağın patlamanın etkisiyle dışarı fırladığı anlaşılmıştır." denildi.

Açıklamada, doğal gazın doğru kullanıldığında en güvenli enerji kaynağı olduğu vurgulanarak, "Bu üzücü olayın herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası olmaksızın atlatılmış olması teselli edici olmakla birlikte, doğal gaz tesisat ve bağlantılarına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Abonelerimizin kendilerinin ya da yetkisiz kişilerin doğal gaz tesisatlarına müdahale etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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