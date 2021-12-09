Başkentgaz, bu yıla ilişkin dağıtım alt yapısı çalışmalarını tamamladı - Haberler Ekonomi
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Başkentgaz, bu yıla ilişkin dağıtım alt yapısı çalışmalarını tamamladı

Başkentgaz, bu yıla ilişkin dağıtım alt yapısı çalışmalarını tamamladı
AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Başkentgaz, bu yıl lisans kapsamında yer alan tüm ilçelerde doğal gaz dağıtım alt yapısını tamamladı.

Başkentgaz, bu yıl lisans kapsamında yer alan tüm ilçelerde doğal gaz dağıtım alt yapısını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım itibarıyla Nallıhan, 2 Aralık'ta Evren ve 7 Aralık'ta Ayaş'a doğal gaz arzı sağlandı ve doğal gaz kullanan ilçe sayısı 20'ye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, 2013'te 9 bin 900 kilometre olan doğal gaz dağıtım hattı devraldıklarını belirterek, "İlk önce hava gazı döneminden kalan şebekeyi modernize etmekle işe başladık. 8 yılda genişleme yatırımları kapsamında 9 ilçede doğal gaz dağıtım alt yapısını tamamladık ve 13 bin 800 kilometreye ulaştık. Şereflikoçhisar, Haymana ve Kalecik ilçelerine doğal gaz hizmeti götürmüştük. Bu yıl da lisans bölgemizde doğal gaz kullanmayan 5 ilçeye yatırım yapma kararı almıştık. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarla ilçelerdeki şebeke yatırımlarını tamamladık. 5 ilçeye 160 kilometre şebeke yatırımı yapılarak yaklaşık 30 milyon lira yatırım harcaması yapıldı." ifadelerini kullandı.

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İhaleye katılan firma olmadı

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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