Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
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Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı

18.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:50

Ankara'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün, park halindeki tırın dorsesinden sarkan tabelaya çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Ankara'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün, park halindeki tırın dorsesinden sarkan tabelaya çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, saat 19.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Traktör fabrikasının işçilerini taşıyan Yücel C. yönetimindeki 06 C 4676 plakalı servis minibüsü, yol kenarında park halinde bulunan 06 FK 8015 plakalı tırın dorsesinden sarkan 13,5 metre uzunluk, 5 metre genişlikteki tabelaya çarptı. Çarpma sonucu servis minibüsün ön kısmı tabelanın altında kalırken, araç sürücü Yücel C. ile yolculardan Mustafa D., Yasin Y., Yunus Emre A., Emre Y., Kemal E. ve ismi alınamayan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Ankara Şehir Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı
Başkent'te trafik kazası. 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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