Başkan Yılmaz, otomotiv sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yılmaz, otomotiv sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi

Başkan Yılmaz, otomotiv sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bölgede otomotiv sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bölgede otomotiv sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi.

Pandemiye rağmen hayata geçirdikleri projelerle Toroslar'ın geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Pandemi sürecini yaşıyoruz. Geçtiğimiz iki yıl zor bir dönem geçirdik. Buna rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Sosyal Belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Vatandaşımızın her derdi ve sıkıntısı bizi ilgilendiriyor. Gönül bağı destek birimlerimizle, 17 günlük tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her an yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. 60 bin çağrıyı cevapladık ve yaklaşık 50 bin adet gıda kolisi dağıttık" dedi.

"Toroslarımızı geleceğe taşıyacak yeni imar planlarımızla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar çok önemli bir yol kat ettik. Bu süreçte 67 bin ton asfalt, 425 bin metrekare kilit parke çalışması yaptık. Bölgemiz aynı zamanda tarım bölgesi. Çiftçimizin, üreticimizin bahçe yollarını düzenliyoruz. Sağlıktan ulaşıma, istihdamdan eğitime, kültür ve sanattan sportif faaliyetlere kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız ve vizyon projelerimizle ilçemize artı değer katmaya devam edeceğiz." - MERSİN

Başkan Yılmaz, otomotiv sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi

Başkan Yılmaz, otomotiv sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi

Nesli tükenmekte olan balıkları 10 yıl önce Rusya'dan getirdi, havyarının kilosu 12 bin dolardan satılıyor

Nesli tükenmekte olan balıkları 10 yıl önce Rusya'dan getirdi, havyarının kilosu 12 bin dolardan satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title