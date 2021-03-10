Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretleri
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Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretleri

10.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:24
Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretleri

FT Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, hayırlı olsun dileklerini iletmek için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen ziyaretçilerini kabul etti.

FT Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, hayırlı olsun dileklerini iletmek için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen ziyaretçilerini kabul etti. Elmalı AK Parti Meclis Üyesi İsmail Demir ile AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Haluk Altunkaya, hayırlı olsun temennilerini ileterek Başkan Yılmaz'a başarılar diledi.

40 yıllık anılar tazelendi

Günün ikinci konukları ise Başkan Yılmaz'ın lisedeki öğretmeni ve okul arkadaşları oldu. Antalya Endüstri Meslek Lisesi sınıf öğretmeni Fazilet Türker ile 1979-1980 mezunları, hayırlı olsun dileklerini iletti. 41 yıl sonra yeniden ulaştıkları öğretmenleri Fazilet Türker ile ziyareti gerçekleştiren sınıf arkadaşları, Antalyaspor gibi kentin en önemli markasında başkanlık görevi üstlenen Yılmaz ile gurur duyduklarını belirterek, "Her zaman yanınızdayız" dediler.

Günün son ziyaretini ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cumhur Göncü ve Mimar Mehmet Kocabaş oldu. Basın Sözcüsü Aziz Çetin'in de bulunduğu ziyarette hayırlı olsun dileklerini ileten Göncü ve Kocabaş, Başkan Yılmaz ve yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu. - ANTALYA

Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretleri
Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretleri
Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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