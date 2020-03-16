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Mustafa Yalçın, Kuruköprü, Futbol, Talas, Spor

Başkan Yalçın: "Futbol turnuvaları gönül köprüsüdür"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahalleler arası futbol turnuvalarının gönül köprüleri kurulmasına vesile olduğunu söyledi.

16.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:45
Başkan Yalçın:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahalleler arası futbol turnuvalarının gönül köprüleri kurulmasına vesile olduğunu söyledi.


Kuruköprü Mahallesinde düzenlenen futbol dostluk turnuvasının Süksünspor ile Elbaşıspor arasındaki final maçını izleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bu bir gönül köprüsüydü. Takımlar arasında, mahalleler arasında gönül köprüleri kuruldu" dedi. Normal süresi beraberlikte sonuçlanan ve uzatmaların ardından penaltı atışlarıyla Süksünspor'un şampiyon olduğu turnuvanın ödül töreninde konuşan Başkan Yalçın, "Bugün burada memleketimiz için kalbimizin attığının bir göstergesi olarak her iki takımımız güzel bir mücadele sergiledi. Tabi ki rekabet olacak, sonuçta da bir takım şampiyon olacak. Turnuvaya katılan futbolcu, teknik heyet ve emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. Turnuvanın sıradan bir futbol maçı olmadığını belirten Başkan Yalçın şöyle konuştu;


"Bu turnuva, Anadolu gençlerinin, tek bayrak altında, aynı millet olarak birlik beraberlik içerisinde olduğunun duyurulması anlamına geliyor. Bunu nedenle de çok mutluyuz. Sizin huzurunuzda çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a bu sahanın suni çim, aydınlatma ve diğer çalışmaları için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde ben de uzun yıllar çalıştım. Her yere aynı mesafede hizmet vermek durumundayız. Süksün de bizim, Elbaşı da bizim, Kuruköprü ev sahipliği yaptı o da bizim. Ama Bünyan Belediye Başkanımız ile ayrı bir gönül yakınlığımız var. İnşallah ben de Özkan Başkanım kadar sizlere yeni sahalar kazandırmak üzere çaba sarf edeceğiz. Biz, Talas'ın her mahallesinde size ev sahipliği yapmaya hazırız. Bu turnuva bir gönül köprüsüydü ve gönül köprüleri kuruldu. Allah'a çok şükür kazasız belasız güzel bir şekilde sona erdi." Final maçını Başkan Yalçın ile birlikte izleyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, "Tablo çok güzel hamdolsun. Bugün Talas Belediyemizin ev sahipliğinde Kuruköprü Stadı'nda iki Bünyan takımı kendilerine yakışır bir şekilde mücadele etti. Elbaşı ve Süksün'ü kutluyorum. Verdiğimiz sözlerin arkasında durarak Süksün'e bir alan bulduktan sonra yeni bir stat kazandıracağız inşallah" şeklinde konuştu.


Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım kazananın dostluk olduğunu ifade ederken, turnuvanın komite başkanı Yavuz İncedayı ise, "Amacımız gençlerimize sporu sevdirmek, kardeşliği aşılamak ve civar köylerle dostluğumuzu pekiştirmek. Sahamızın bu hale gelmesine öncülük eden Mustafa Yalçın başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, takımlara kupalarını ve madalyalarını verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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