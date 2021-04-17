Başkan ve Terim arasında ilginç diyalog: Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim!

Fatih Terim'in Florya'da Başkan Mustafa Cengiz'le sohbetinde, "Beni görevden alacakmışsınız, hatta seçimde Adnan Polat'a destek verecekmişsiniz" şeklinde dediği, Cengiz'in de, "Sen de biliyorsun ki Fatih hocam, seni görevden almayacağım. Böyle bir şey olamaz. Ayrıca kimin aday olacağı beni ilgilendirmez, ben Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim" karşılığını verdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in Florya'daki sohbet esnasında konuşulanlar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Başkan'ın Terim'e onu 'görevden almayacağına' dair bir söz söylediğini yazdı. Ayrıca Cengiz, 'Haysiyet' açıklamasıyla ilgili düzeltmesini Tüzemen aracılığıyla yaptı. Cengiz'le sohbet eden Levent Tüzemen de köşesinde o diyalogun detaylarını verdi.

İşte o yazı:

"TERİM İSTİFA ETMEZ"

Fatih Terim, Galatasaray'dan üç defa ayrıldı ama istifa etmedi. Dördüncü gelişinde Galatasaray taraftarına bir söz verdi. Ben Terim'in istifa edeceğini düşünmüyorum. Bana bir bilgi geldi... Terim, Florya'da sohbet ederken, Başkan Mustafa Cengiz'e, "Beni görevden alacakmışsınız" diye sormuş ve "Hatta seçimde Adnan Polat'a destek verecekmişsiniz" demiş. Cengiz de Terim'e yönelik, "Hocam sen de biliyorsun ki seni görevden almayacağım. Böyle bir şey asla gündemimde yok ve olamaz da. Ayrıca bir şey hatırlatayım, seçimde kimin aday olacağı beni ilgilendirmez. Üstelik ben Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim" karşılığını vermiş. Zaten seçim kulislerine baktığın zaman bütün başkan adayları Terim kozunu kullanmaya çalışıyorlar."

"ALBAYRAK'I İSTEMEZLER"

Albayrak çok iyi bir Galatasaraylı. Yaşam tarzında bile Galatasaray'ın zaman zaman ailesinin önüne geçtiğini söyleyebilirim. Albayrak'ın başkan adayı olacağını düşünmüyorum. Eski başkanları ziyaret etmesi doğrudur, ekonomik olarak da çok güçlüdür, Galatasaray'a kasa kolaylıkları da sağlar ama Galatasaray camiasının Albayrak'ı başkan olarak gündemde tutacağını düşünmüyorum.

"BANA HAKARET EDİYORLAR!"

Mustafa Cengiz, Tüzemen'e, "Söylediklerimi bir daha dinlensin. Çünkü ben oyunculara 'Haysiyetsizsiniz, şerefsizsiniz' demedim. Galatasaray Kulübü'nde oynuyorsanız, sahaya yüreğinizi koyarak oynayacaksınız yorumunu yaptım. Medyada çok büyük ahlaki bir erozyon ve çöküş var maalesef. Doğru insanlar ve davranışlar bu ahlaksız saptırma ortamına uygun olmuyor. Kısa planda dürüstler kaybedebilir, ancak uzun vadede kazanan her zaman doğruluk ve dürüstlük olacaktır" diye konuştu.