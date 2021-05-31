Başkan ve hoca arasında yeni kriz! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı

Bugün mukavelesi dolan Terim ile Mustafa Cengiz'in arasında yaşanan tartışma yine gündemi sallayacak. Terim'in, tesislerin ve zeminin bakıma ihtiyacı olduğunu iletmesinin üzerine Cengiz cephesinden, "Benim param yok" yanıtı geldi ve hoca küplere bindi. Fatih Terim, kendi imkanlarıyla 25 bin euro civarındaki bakımın yapılmasını sağladı. Bunun ardından kendisine tahsis edilen araçları da kulübe iade etti, Florya'daki tüm eşyalarını topladı.

Belhanda'nın şikayetçi olduğu konudan muzdarip olan Fatih Terim, bu kez gereğini kendisi yaptı. Terim, tesislerin ve antrenman zemininin bakıma ihtiyacı olduğunu Cengiz'in ekibine iletti. Başkan Cengiz cephesinden de, "Param yok" yanıtı geldi. Bunun ardından Fatih Terim'in sabrı taştı ve Florya'da neyi var neyi yok topladı. Terim, kendisine tahsis edilen araçları da bıraktı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇÖZDÜ

Bugün mukavelesi dolan Terim, kulüpten ayrılmadan önce kendi imkanları ve sponsor desteğiyle tesisteki bakımın yapılmasını sağladı. Yaşananların ardından tesiste adeta bir iğnesini bırakmadı ve seçimler belli olana kadar Galatasaray defterini kapattı.