Başkan üreticilerin ayağına gidiyor
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Başkan üreticilerin ayağına gidiyor

Başkan üreticilerin ayağına gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, üretici belgesi almaya hak kazanan çiftçilerin ayağına giderek belgelerini dağıtıyor.

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, üretici belgesi almaya hak kazanan çiftçilerin ayağına giderek belgelerini dağıtıyor.

Pandemi döneminde zirai üretimin öneminin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıkması ve vatandaşların tarlasında, bahçesinde üretime başlaması sonrası ürettiklerini satabilmeleri için 'Üretici Belgesi' alma hakkına sahip oluyorlar.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan üretici pazarına gelen ve satış yapabilmek için Menteşe Belediyesi zabıta ekiplerine üreticilik belgesini göstererek satış yapabiliyor. Üretici belgesi alan çiftçilerin belgelerini Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ üreticilerin ayaklarına giderek dağıtıyor.

Çiftçinin ve zirai üretimin öneminin pandemi döneminde çok fazla önem taşıdığını belirten Baştuğ, "Son aylarda bölgemizde üretime yönelik çok sayıda vatandaşımız çiftçilik ve üretici belgesi alıyor. Bu bizim için sevindirici. Yeni üreticilik belgesi alan çiftçilerimiz üretmeye ve ekonomik kazanç elde etmeye devam ederken, odamıza gelmeden, zaman kaybını önlemek için Menteşe Ziraat Odası olarak üreticilerimizin ayağına giderek belgelerini teslim ediyoruz. Yeter ki çiftçimiz üretsin ve kazansız. Biz oda olarak bu süreçte üyelerimizin yaşadıkları kırsal mahallelere ve tarlalarına giderek her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Başkan üreticilerin ayağına gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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