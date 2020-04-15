Başkan Tosun: "Çini, seramik ve porselen sektörü mücbir sebep kapsamına alınmalı" Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Kütahya'nın lokomotif sektörü olan çinicilik, seramik ve porselen sektörlerinin Mücbir Sebep kapsamına alınmasını istedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Kütahya'nın lokomotif sektörü olan çinicilik, seramik ve porselen sektörlerinin Mücbir Sebep kapsamına alınmasını istedi.

MÜSİAD Kütahya Yönetim Kurulu Toplantısını telekonferans sistemi ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan İsmail Tosun, "Toplantıya MÜSİAD Genel Merkezi Yönetim Kurulundan Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, 2.Bölgeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Keçebir ve Ahmet Güler ve Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Abalı da katılmışlardır. Toplantıda Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katılan MÜSİAD Kütahya üyelerinin yapmış olduğu katkılar, Kütahya'mızın sevilen simalarından Muhterem Kılıç'ın değerli oğlu Emre Kılıç'a donör olmak için üyelerimizin Kızılay'a Kan Bağışı yapması konusunda çalışmalar yapmak, Ramazan ayında MÜSİAD Kütahya tarafından yardım paketlerinin hazırlanması ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi konuları görüşüldü" dedi.

"3 ay olan Kısa Çalışma Ödeneği 6 aya çıkarılmalı"

Toplantıda ayrıca Korona virüs krizinde başta üyeleri olmak üzere, Kütahya'daki sanayici, ticaret erbabı iş insanlarının sorunlarının masaya yatırıldığını belirten Başkan Tosun, "Burada öne çıkan en önemli sorunlar Kamu Bankalarının vereceği Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredilerin limitlerinin beklenenden çok az olduğu, bu bankaların kredileri, ihtiyacı olanlara değil, genellikle iyi müşterilerine vermek istedikleri, daha önceden sicillerinde sorun olanların hiç değerlendirmeye dahi alınmadıkları söylendi. Kütahya'yı en çok ilgilendiren sorunlardan biri de Kütahya sanayiinin ve istihdamının lokomotifi olan seramik, porselen ve çini sektörünün acilen mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğidir. Bu sektörlerdeki iş insanlarının vergi ve SGK primlerinin ertelenmesiyle kendilerine kaynak oluşturulmuş olacak ve böylece işçi çıkarmayacaklar. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) kapsamı ve ödemelerinin daha geniş ve daha hızlı ödemelerin yapılmasını, ayrıca 3 ay olan KÇÖ'nin 6 aya çıkarılması gerektiği görüşüne varılmıştır. Yönetim Kurulu Toplantısının sonunda, Genel Merkezden Toplantımıza katılan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, Kütahya'nın sorunlarının Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan bey tarafından Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili Bakanlıklara bildirilmesini, özelliklede Kütahya'nın lokomotif sektörü olan Çinicilik, Seramik ve Porselen sektörlerinin Mücbir Sebep kapsamına alınması konusunda talepte bulunduk" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA