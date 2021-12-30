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Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı

Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve son kullanma tarihleri denetimi gerçekleştirdi.

VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve son kullanma tarihleri denetimi gerçekleştirdi.

Başkan Şeylan ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ilçe genelinde zincir market şubeleri ve yerel marketlerde fiyat artışında indirimlerin yapıldığı görülürken, aynı zamanda reyon ile kasadaki fiyatlar da karşılaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Halkımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerimizi hassasiyet içerisinde aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle fahiş fiyat artışı konusunda tüm esnafımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız da hijyen, etiket ve fiyat artışı konusunda 0530 028 10 10 numaralı whatsapp üzerinden belediyemize ulaşarak fahiş fiyat artışı, tarih ve hijyen konusunda bizlere şikayetlerini iletebilirler" dedi. - VAN

Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı

Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı

Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı

Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı

Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı

Başkan Şeylan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı

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